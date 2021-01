USA tervisekeskuse töötaja rikkus tahtlikult 500 vaktsiinidoosi

Kui esialgu kirjutati Aurora tervisekeskuse väljastatud pressiteates, et vaktsiinid jäid kogemata terveks ööks toatemperatuurile, siis möödunud kolmapäeval selgus, et vaktsiinid külmikust eemaldanud töötajal polnudki plaanis neid sinna tagasi panna, kirjutab Daily Mail .

“Oleme ametnikke juhtunust informeerinud - nemad tegelevad intsidendi uurimisega edasi. Usume endiselt, et vaktsineerimine on asi, mis maailma pandeemiast päästab. Oleme oma töötajas rohkem kui pettunud, sest tema tegude tõttu viibib nüüd 500 inimese vaktsineerimine. Tema teguviis ei lähe meie põhiväärtustega kuidagi kokku ja see inimene ei ole enam osa meie meeskonnast,” avaldati Aurora tervisekeskuse viimases pressiteates.