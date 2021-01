WHO andis heakskiidu esimesele koroonavaktsiinile

WHO hädaolukorras kasutamise nimekiri (EUL) avab riikidele ukse vaktsiini impordi ja manustamise jaoks vajalike regulatiivsete protsesside kiirendamiseks. Samuti võimaldab see UNICEFil ja Pan-Ameerika terviseorganisatsioonil hankida vaktsiini abi vajavatesse riikidesse jaotamiseks.

«See on väga positiivne samm Covid-19 vaktsiinidele ülemaailmse juurdepääsu tagamise suunas. Kuid ma tahan rõhutada vajadust veelgi suuremate ülemaailmsete jõupingutuste järele, et saavutada piisav vaktsiinivaru, et rahuldada esmatähtsate elanikkonnarühmade vajadusi kõikjal,» ütles WHO ravimite ja tervisetoodete kättesaadavuse peadirektori asetäitja dr Mariângela Simão. «WHO ja meie partnerid teevad ööd ja päevad tööd teiste vaktsiinide hindamiseks, mis on küündinud ohutus- ja efektiivsusstandarditeni. Julgustame veelgi rohkem arendajaid vaktsiine ülevaatamiseks ja hindamiseks esitama,» lisas ta.