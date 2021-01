EPAL: apteegid saaksid aidata tõsta COVID-19 vaktsineerimise võimekust

EPALi juhi, proviisor Ly Rootslase sõnul aitaks apteekide ja apteekrite kaasamine COVID-19 vastases võitluses saavutada tõhusamaid tulemusi. «Kuigi riik on öelnud, et vaktsineerimine on korraldatud läbi perearstikeskuste, siis ei pea me seda õigeks. Mida rohkem tervishoiu osapooli on hõlmatud, seda paremini suudame oma inimesi kaitsta, eriti siis kui vaktsineerimine jõuab laiemate massideni. Kogu tervishoid peaks töötama patsiendi keskselt ja tema tervise huvides,» selgitas Ly Rootslane.

Viimase kolme aasta jooksul on apteekides läbi viidud gripi ja puukentsefaliidi vastast vaktsineerimist, mis on oluliselt tõstnud elanikkonna vaktsineerituse taset. Ainuüksi sel sügisel sai apteekides gripi vastase kaitse ligi 14 000 inimest, kellest kolmandiku moodustas riskirühm. Apteekides on vaktsineerimiseks vastavad ruumid, tagatud on ligipääsud tervise infosüsteemile, olemas on kõik vajalik eluohtlike kõrvaltoimete haldamiseks ning võimalik on eelregistreerimine. Praegu on Eesti apteekides kokku ligi 50 kabinetti, kus saab vaktsineerimist edukalt läbi viia.

EPALi juht Ly Rootslane tõdeb, et erinevate uuringute kohaselt hindavad Eesti inimesed apteeke vaktsineerimiskohana väga kõrgelt. «Apteegid asuvad kergesti ligipääsetavates asukohtades (näiteks kaubanduskeskustes), on pika lahtiolekuajaga ja töötavad sageli ka õhtul ning nädalavahetustel,» nentis Rootslane.

Eestis kehtiva seadusandluse kohaselt tohivad vaktsineerida vaid tervishoiutöötajad. EPAL on aga seisukohal, et tulevikus võiksid seda teha ka vastava väljaõppe saanud apteekrid nii nagu paljudes Euroopa riikides (UK, Saksamaa, Taani, Portugal, Iirimaa, Malta). „Oleme riigile korduvalt välja pakkunud, et apteegid ja apteekrid võiksid olla kaasatud vaktsineerimise protsessi, et tagada patsientide sujuvam ja mugavam vaktsineerimine. Sotsiaalministeerium on pikalt lubanud, et apteekide integreerimine immuniseerimisprotsessi tuleb arutusele ja analüüsimisele. Paraku ei ole meieni jõudnud tagasisidet, kui kaugel sellega ollakse,“ ütles EPALi juht.

Apteeker on tervishoiutöötaja, kes vajaliku väljaõppe korral saaks edukalt läbi viia vaktsineerimist. Eestis on järjest enam nii nimetatud „kogukonna apteekreid“, kes näevad ja tunnevad oma patsiente isegi paremini kui perearst, sest apteeki külastatakse sagedamini kui pääseb perearsti jutule. Apteekrite kaasamine on Euroopa praktikas ennast korduvalt tõestanud ja sellest on võitnud nii elanike tervis kui tervishoiusüsteem läbi suurema haiguste ennetamise võimekuse.