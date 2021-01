Perearst Madis Veskimägi: kuidas on võimalik ajakriitilise vaktsineerimisega nii kuritegelikult venitada?

«Olukord koroonarindel on väljunud kontrolli alt. Mõnes mõttes on tegemist sõjaga, täpsemalt sõjaga kahel rindel,» leiab perearst Madis Veskimägi. «Karta on, et koroonapomm alles lõhkeb ja üle 1000 nakatunu päevas on täiesti reaalne.»