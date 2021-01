Martin Kadai: kõik riskirühmad tuleks samaaegselt vaktsineerida

«Me ei peaks planeerima vaktsineerimist, niimoodi et me alustame järgmise riskirühma vaktsineerimist alles siis, kui kogu esimene riskirühm on ilusti ja korrektselt ära vaktsineeritud. Sellist viivitust ei ole mõtet tekitada,» sõnas ta ERR ile antud intervjuus.

«Kui haigestumine hoolekandeasutuses juba on, siis see tähendab, et meil on kümned haigestunud korraga ja nad kõik on enamjaolt ka automaatselt riskirühma haigestunud, mis tähendab, et suurema tõenäosusega just need inimesed satuvad ka haiglaravile ja annavad haiglatele koormust,» lausus Kadai ja lisas, et esimesel võimalusel tuleks alustada vaktsineerimist ka hoolekandeasutustes.