Ametnikud üle maailma on kinnitanud, et valmis toodetud vaktsiinid töötavad ka uue Covid-19 tüve puhul, kuid Worobey ning paljud teised teadlased arvavad, et eksisteerib võimalus, et uus tüvi võib vaktsiini üle kavaldada, kirjutab CNN.