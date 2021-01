Uuringust selgus, miks paljud viirused just inimeste kopse ründavad

Kopsude struktuur muudab need avatuks nii õhus kui veres leiduvatele bakteritele. Makrofaagid on immuunrakud, mis kopse selliste rünnakute eest kaitsevad. Paraku võivad makrofaagid teatud tingimustel kaasa aidata ka raskete kopsuhaiguste süvenemisele - nagu seda on näiteks Covid-19.