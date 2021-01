Vaimne tervis on üks suurimaid pandeemiaprobleeme, millega 2021. aastal silmitsi seisame

«Pandeemia füüsilised aspektid on tõesti nähtavad,» ütles Lisa Carlson, Ameerika rahvatervise assotsiatsiooni endine president ja Atlanta Emory ülikooli meditsiinikooli tegevdirektor. «Meil on majanduslik stress, hirm haiguse ees, meie kõigi rutiinid on häiritud ja selles kõiges on tõeline lein.»