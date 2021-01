Terviseametisse jõudis teine Covid-19 vaktsiini saadetis 9750 vaktsiinidoosiga

«Perearstikeskustes toimib kõik plaanipäraselt ja oleme valmis alustama riskirühmadesse kuuluvate patsientide vaktsineerimistega kohe kui vaktsiinitarned seda võimaldavad. Meie keskustes on loodud kõik tingimused nii inimeste nõustamiseks kui ka turvaliseks vaktsineerimiseks,» selgitas Eesti Perearstide Seltsi juht, perearst dr Le Vallikivi. «Tegemist on tervishoiuteenusega, mis kuulub perearstide ja pereõdede pädevusse juba aastakümneid. Julgustame oma patsiente kindlasti vaktsineerimise võimaluse avanedes seda kasutama.»

Kuna Eestisse jõudvad vaktsiinikogused on esialgu piiratud, siis on koostöös riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoniga määratletud riskirühmad, kellele tuleb võimaldada vaktsineerimist esmajärjekorras:

Teise vaktsiinitarnega jõudis Eestisse Pfizer/BioNTech Covid-19 vaktsiin Comirnaty, mis on näidustatud 16-aastastele ja vanematele inimestele Covid-19 haiguse ennetamiseks. Vaktsineerimise vastunäidustus on ülitundlikkus mõne vaktsiini toimeaine või abiaine suhtes ning ägeda ja kõrge palavikuga haiguse korral tuleks vaktsineerimine edasi lükata.

Vaktsiiniomaduste kokkvõtte andmetel on vaktsiini efektiivsus 94,6%. Comirnaty vaktsiini uuringutes ilmnes sagedasemate vaktsineerimise kõrvaltoimetena enim süstekoha valulikkus, lihasvalud, palavik ja paaripäevane enesetunde mõningane halvenemine. Kõik need kõrvaltoimed olid kerged või mõõduka raskusega ja iseparanevad. Vajadusel on need leevendatavad paratsetamooli, ibuprofeeni või külma kompressiga. Vaktsiinitootja Moderna vaktsiini omaduste kokkuvõte avaldatakse koos Euroopa Liidu müügiloa andmisega.

Pfizer/BioNTech lepingu alusel hakkavad praeguse info kohaselt laekuma täiendavad vaktsiinisaadetised iganädalaselt. Eesti on Pfizer/BioNTechi vaktsiini tellinud põhilepinguga kokku üle 600 000 doosi enam kui 300 000 inimese jaoks. Lisaks on Euroopa Liidu tasandil käimas läbirääkimised lisadooside soetamiseks, mida taotleb ka Eesti. Eestile kokkulepitud Moderna vaktsiini kogus on ca 234 000 doosi, millest piisab ligikaudu 117 000 inimese vaktsineerimiseks. Täpsemad tarnekogused ja tarnete ajad selguvad pärast vaktsiinile müügiloa andmist. Eesti on seni ühinenud EL Covid-19 vaktsiini ühishankes viie eelostulepinguga (Pfizer/BioNTech, Moderna, AstraZeneca, Janssen Pharmaceutica NV ja CureVac), millega on Eestile tellitud kokku 3 177 726 doosi vaktsiini.