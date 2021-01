Uuringus selgus, kellel on seitse korda suurem risk põdeda Covid-19 rasket vormi

Analüüsides eesliinitöötajate haigestumist Covid-19 raskesse vormi (hospitaliseerimist vajavad, surmaga lõppevad juhud) ilmnes, et võrreldes teiste erialadega on tervishoiutöötajate risk seitse korda suurem. Teistel eesliinitöötajatel on võrreldes mitte-eesliinitöötajatega raskekujulise Covid-19 risk keskmiselt kahekordne.