Kummelit uuriv farmatseut: ravimtaimed on omal kohal kergemate vaevuste leevendamiseks

Peale teada-tuntud pika kasutamistraditsiooni rahvameditsiinis käsitleb Euroopa Ravimiamet teekummeli õisikuid traditsiooniliselt kastutatava taimse ravivahendina, mille tarvitamine on üsnagi ohutu. «See, et kummelil peaaegu et puuduvad ohud, ongi üks tema suurimatest trumpidest. Tõestuseks on ju seegi, et esimene ravimtaim, millega juba imikuna tutvust teeme, on just nimelt kummel,» ütleb Sepp.