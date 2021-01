Põletushaavade ravi on pikk ja valus protsess, kuna infektsioonioht on suur ja sidemeid tuleb sageli vahetada. Iisraeli firma Nanomedic pakub, et leevendust võiks tuua nahalaadne sünteetiline võrk, mida nende loodud laserotsikuga püssikujuline seadeldis peenikese joana välja sülitab, vahendab Novaator.