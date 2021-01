Lutsar: lähipäevad näitavad, millist mõju aastavahetuse peod avaldanud on

«Nagu me oleme tähele pannud, siis kõige kõrgemad nakatumise numbrid on tavaliselt kolmapäeval, neljapäeval, reedel. Lähipäevad näitavad, missugust mõju nädalavahetuse jõulupeod siis avaldanud on,» ütles Lutsar ERRile antud intervjuus.

Lutsar tõdes, et hetkel on näitajad alla läinud, sest aastavahetusel tehti vähem teste. «Haiged inimesed said tõenäoliselt testitud, aga just asümptomaatilised võisid jääda testimata,» lisas ta.