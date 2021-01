Kuidas võib Covid-19 vaktsiin mõjuda rasedatele?

Kuigi lapseootel naistel on väikesm risk tõsiselt koroonasse haigestuda, siis sellele vaatamata on rasedatel suurem oht internsiivravi osakonda sattuda, sellesse surra või vajada hingamisaparaadi abi. Samuti suureneb enneaegse lapse sünnitamise risk.

Praeguseks on teada, et mõnel vaktsineeritaval on esinenud kõrvaltoimetena väsimus ja kerge palavik. Väidetavalt viitavad need kõrvaltoimed immuunsüsteemi toimimisele ega ole märk millestki tõsisemast. Rasedatele, kellel peale vaktsineerimist ilmnevad mõned kõrvaltoimed, soovitatakse kasutada paratsetamooli.