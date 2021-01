UURING ⟩ Iga neljas arst puutub sotsiaalmeedias kokku ähvarduste, rünnakute ning solvangutega

Northwesterni ja Chicago ülikoolide korraldatud uuringu tulemuste kohaselt kogesid arstid küberkiusu erinevalt. Paljud arstid tõid välja, et nemad on kokku puutunud seksuaalse küberahistamisega, teisi oli rünnatud nende religioossete vaadete pärast ning kolmandad langesid küberkiusu ohvriks pelgalt meditsiiniliste soovituste jagamise tõttu.

Uuringuks vajalikke andmeid koguti enne pandeemia algust, see aga tähendab, et tänaseks on sotsiaalmeedias pideva rünnaku all oluliselt rohkem meditsiinitöötajaid, kirjutab MedicalXpress.