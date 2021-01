«Eesti peamine eesmärk on, et me saaksime võimalikult kiiresti järgmised tarned kätte, nii Pfizerilt kui ka teistelt vaktsiinitootjatelt, mis võimaldaks võimalikult kiiresti haiglatöötajad, hooldekodude elanikud ja töötajad ja riskirühmade esimesed patsiendid ära vaktsineerida. Kui me räägime esimesest doosist, siis jaanuari lõpuks meil võiks olla umbes 40 000 inimest, kes on saanud esimese vaktsiinidoosi. Seejärel hakkaksid esimesed inimesed saama juba teist vaktsiinidoosi,» ütles Kiik ERRile.