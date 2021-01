UURING ⟩ Selgus üllatav faktor, mis võib põhjustada tõsiste meeleoluhäirete tekkimist

Depressioon on levinud tervisehäire, mida põeb maailmas hinnanguliselt 300 miljonit inimest. Depressiooni patogenees ei ole lõplikult selge, selles osalevad mitmed tegurid. Kliinilistes uuringutes on ilmestunud hipokampuse mahu vähenemine depressiooniga haigetel, eksperimentaalsetes uuringutes on depressiooni korral näidatud hipokampuse rakkude neurogeneesi pidurdumist, kirjutab Eesti Arst.