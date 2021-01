Külm ilm mõjutab viirushaigustesse haigestumist mitmel viisil

«Probleemi ei tekita mitte ainult külm talveõhk. Lisaks külmale on gripipuhangutega seotud kuiv õhk,» lisab ta. USA riikliku tervishoiuinstituudi uuring näitas, et kuiv talveõhk aitab gripiviirusel kauem nakkusohtlikuna püsida.

Samuti saab enamik inimesi talvel vähem päikesevalgust. «See on probleem, sest päike on peamine D-vitamiini allikas, mis on immuunsüsteemi tervise jaoks hädavajalik. Füüsiline aktiivsus on teine ​​tegur, mis kipub talvel langema. Inimesed lükkavad lumise ilma ja jäise külmaga treeninguid kolm korda sagedamini edasi,» tõdeb Richards.