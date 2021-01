Kuus särava naha jaoks vajalikku toiduainet

1. Porgand

Porgand on hea nii silmadele, hammastele kui ka nahale. See sisaldab beetakaroteeni, A-vitamiini ja antioksüdante, mis hoiavad ära rakkude ületootmise naha väliskihis. See tähendab, et on vähem rakke, mis võiksid poore ummistada. Lisaks vähendab A-vitamiini tarbmine nahavähirakkude arengut.

2. Bataat

Ajakirjas Evolution and Human Behavior läbi viidud uuring näitas, et puuvilja- ja köögiviljarikka toidu söömine annab tervisliku ja särava naha. Kuid just neil, kes tarbisid päevas rohkem punaseid ja oranže köögivilju, oli kõige tugevam päikesest saadud jume.

3. Lõhe

Lõhe sisaldab lisaks omega3´le ka dimetüületanoolamiini(DMAE), mis tugevdab nahka ja kaitseb seda enneaegse vananemise eest.

4. Muna

Munakollane on rikastatud vitamiinidega, mis on vajalikud rakkude korralikuks toimimiseks. Lisaks sisaldab see veel ka "iluvitamiini" biotiini. See aitab kaasa juuste kasvule, tugevdab küüsi ja kaitseb nahka akne, löövete ja kuivuse eest.

5. Avokaado

Avokaado sisaldab rikkalikult monoküllastumata rasvhappeid, mis aitab nahka niisutada ja kaitsta, vähendades ultraviolettkiirgusest põhjustatud enneaegset naha vananemist.

6. Roheline tee