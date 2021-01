Sylvester usub, et kainuse teekonna alguses on oluline mõista põhjuseid, miks üldse oma suhete muutmisele alkoholiga pühenduda. «Ütlen alati, et joomise lõpetamine ei saa tähendada ainult joomise lõpetamist. Peab olema eesmärk, peab olema põhjus - peab olema «miks».»