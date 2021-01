Kuigi Venemaa president Vladimir Putin on Sputnik V-le palju reklaami teinud, ei usalda kodumaist Covid-19 vaktsiini isegi pooled Venemaa kodanikest. Hiljutisest küsitlusest selgus, et Sputnik V-ga on nõus end vaktsineerima ainult 38 protsenti venelastest.