Doktor Oona avalikustas, milline on vaktsineerimise peamine kõrvaltoime

«Mina olen kohanud ainult neid inimesi, kes on Covid-19 vaktsiini väga positiivse suhtumisega. Kui nad on vaktsiini saanud, siis on öeldud, et ainuke kõrvaltoime, mida nad on kohe täheldanud, on rõõm ja vabanemise tunne,» tunnistas dr Oona.

Võttes arvesse, kui mitmeid miljoneid doose Covid-19 vaktsiini on maailmas manustatud, siis selle vaktsiini kõrvaltoimete kohta peaaegu uudiseid ei olegi. «On tõesti mõned üksikud raportid allergilistest reaktsioonidest, mis on hästi ravile allunud. On olnud ka üksikud teated, et väga eakas inimene, kel oli palju haigusi, on mingil ajal peale vaktsineerimist meie hulgast lahkunud. Aga siis pole tegelikult põhjust kahtlustada vaktsiini, vaid pigem loomulikku kulgu,» selgitas perearst Med24-le.