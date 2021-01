Los Angelese kiirabile anti korraldus kõiki hädas olijaid mitte transportida

Direktiiv tulenevat sellest, et samamoodi jätkates võib varsti piirkonnas olla juba üle 1000 koroonasurma päevas. Lisaks on haiglad juba praeguseks ülekoormatud. Haiglakohad hakkavad täituma ja riigivõimud arvavad, et see võib olla pühade tagajärg.