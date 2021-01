Otsust tervitas Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, kes kinnitas Twitteris, et komisjon teeb kõik võimaliku vaktsiinile kiiresti müügiloa andmiseks.

Good news for our efforts to bring more #COVID19 vaccines to Europeans!

@EMA_News assessed that the @moderna_tx vaccine is safe & effective.



Now we are working at full speed to approve it & make it available in the EU.