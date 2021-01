Sotsiaalministeerium Moderna vaktsiinitarne täpset ajakava veel ei tea

«Euroopa Liidu ühishankes oleva Eesti eelostu lepingu järgi on ette nähtud 234 000 vaktsiinidoosi 117 000 inimesele,» sõnas Lehtla.

«Moderna vaktsiini säilitustingimused on natuke leebemad, see ei vaja nii karmi külma. Kui Pfizeri viaalid on viiedoosised, siis Modernal on kümnedoosised,» ütles Euroopa ravimiameti inimravimite komitee liige ja Eesti ravimiameti meditsiininõunik Alar Irs.