Dr Michaeli vaktsineerimisel kasutati Pfizer-BioNTechi vaktsiini. CDC kinnitas, et nad on juhtunust teadlikud, kirjutab CNN .

Pfizer/BioNTech kinnitas oma avalduses, et on samuti juhtunust teadlik. «16 päeva pärast esimese vaktsiinidoosi saamist suri hinnatud meditsinitöötaja. Viime läbi aktiivset uurimist, kuid hetkel ei tundu, et vaktsiin mehe surmaga kuidagi seotud oleks olnud.»