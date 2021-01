Teadlased selgitavad: kas koroonaviiruse uued mutatsioonid muudavad vaktsiinid vähem tõhusaks

Koroonaviiruse uus tüvi, mis tuvastati esmakordselt Suurbritannias, on tänaseks jõudnud levida kogu maailmas. Teadlased muretsesid esiti, et see võib olla piisavalt muutunud, et koroonaviiruse vaktsiinide pakutav kaitse väheneb, aga tõendid näitavad, et see pole nii.