Tervisesaates tuleb juttu sellest, et pidamatus on Eesti naiste seas märksa suurem probleem kui arvatakse. Aga ka lahendusi on palju rohkem kui teatakse. Uuritakse, kuidas määrata apteegis veresuhkrut ja vältida kõige sagedasemaid libeda aja vigastusi. Räägitakse ka sellest, et nüüdsest saab apteeki külastades infot ka sõeluuringute kohta, kuhu patsienti kalendriaasta jooksul oodatakse.