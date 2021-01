Kuigi tänaseks on leiutatud isegi spetsiaalsed lõhnakaardid, mida sel puhul kasutada saab, piisab ka kodustest vahenditest, kirjutab Medical Daily . Igaüks saab oma lõhnataju testida näiteks hommikukohvi või dušigeeli nuusutades - seda tuleks teha igapäevaselt.

Loomulikult ei asenda see kodune meetod Covid-19 testi, kuid juhul, kui hommikukohvi lõhn sinuni ei jõua, võib kahtlustada, et tegemist on koroonaviirusega.