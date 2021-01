«Ma ei arvanud, et maski kandmine kuidagi kasuks tuleb,» ütles Chuck Stacey CNNile antud intervjuus. Floridas elav mees lisas, et selline suhtumine oli vale. Stacey viibib pärast 27. detsembril positiivse proovi andmist teist korda haiglaravil.

«Tunnistan, et ma eksisin,» ütles ta. «See on tõesti jõhker olnud. Ma pole iial osanud arvata, et keha niimoodi valutada võib.»