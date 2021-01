Eestisse jõuab esimese tarnega tuhat doosi Moderna vaktsiini

Esialgne vaktsineerimiskava, mille järgi riskirühmad ja eesliinitöötajad peaksid saama vaktsineeritud esimese kvartali jooksul, on koostatud eeldusel, et müügiloa saab ka Astra Zeneca vaktsiin ning Pfizeri/BioNTechi ja Moderna vaktsiinid tarnitakse Eestisse oluliselt kiiremini ja suuremas mahus, kui seni on juhtunud.

Seetõttu möönab sotsiaalministeerium, et algne vaktsineerimiskava enam ei päde ja uus kava lubatakse avalikustada siis, kui saadakse Pfizerilt/BioNTechilt ja Modernalt infot planeeritavate tarnete kohta.

Sotsiaalminister Tanel Kiige sõnul on jaanuari-veebruari jooksul eesmärk kahe doosiga ära vaktsineerida kõik tervishoiutöötajad, kes soovivad, ja vähemalt ühe doosiga kõik hooldekodud.