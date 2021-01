Pfizer-BioNTechi vaktsiin toimib ka Covid-19 uue tüve vastu

Pfizeri vaktsiinide ekspert Phil Dormitzeri sõnul on julgustav näha, et vaktsiin näib olevat efektiivne Suurbritannias laialdaselt levinud tüve vastu, kuid lisaks veel 15 mutatsiooni vastu, mida teadlased juba varasemalt uurinud on. «Oleme nüüdseks testinud 16 erinevat mutatsiooni ja kõigi puhul on vaktsiin toiminud. See on väga hea uudis,» ütles ta.