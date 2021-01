Kuigi mitmed kohalikud eksperdid leiavad, et vaktsineerimise protsess Eestis on liiga aeglane, näitab statistika, et saja elaniku kohta on siin Covid-19 vastu vaktsineeritud 0,6 inimest. Näiteks Kanadas on sama näitaja 0,62 ning USAs 2,02.