Vaktsineeritud inimesed võivad kahel põhjusel siiski koroonaviirusega nakatuda

Moderna vaktsiini kaitsev toime algab 14 päeva pärast teise doosi süstimist, Pfizeri vaktsiini puhul on selleks ajaks seitse päeva.

Ükski vaktsiin pole sada protsenti efektiivne - see on teiseks põhjuseks, miks ka pärast vaktsiini saamist on võimalik koroonaviirusega nakatuda.