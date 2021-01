Evelin Võigemast koroonaviiruse põdemisest: see mõjus mulle rängalt

Koroonaviirust põdes jõulude ajal ka saatejuht Meelis Oidsalu, kes tunnistas, et tal oleks võinud veel hullemini minna. «Mul köha ja nohu ei olnud. Kõige vastikum oli see tunne, et oleksid nagu kõrgmäestikus ja ei saaks hapnikku peale kogu aeg. Vahepeal tekib kerge paanikahoog, et mis kell ma nüüd ära minestan täpselt,» selgitas ta.