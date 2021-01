Härma rääkis «Terevisioonis», et veel on vara öelda, et vaktsineeritu ei pea kandma maski. Ka koroonaviiruse vastu vaktsineeritud inimesed võivad ise nakatuda, aga nende haigus ei arene kaugele ning see kulgeb tõenäoliselt kergemalt ja vähemate sümptomitega, vahendab ERR.