2021. aasta parim dieet on südamele kasulik ja aitab kehakaalu kontrolli all hoida

Dieet on riigiti ja piirkonniti erinev, kuid üldiselt on selles palju köögi-, puu- ja kaunvilju, pähkleid, ube, teravilju, kala ja küllastumata rasvu, näiteks oliiviõli. Vahemere dieet eeldab liha- ja piimatoodete vähest tarbimist.

Vahemere dieeti on seostatud hea tervisega, eriti kasulik on see südame tervisele. Toitudes vastavalt Vahemere dieedile ennetad südamehaiguste või insuldi tekkimist. Lisaks vähendab dieet selliseid riskifaktoreid, nagu rasvumine, diabeet, kõrge kolesteroolitase ning kõrge vererõhk. On tõendeid ka selle kohta, et oliiviõli sisaldav Vahemere dieet võib aidata organismil arteritest liigset kolesterooli eemaldada ja veresooni lahti hoida.