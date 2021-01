Briti terviseminister avaldas, kui tihti võib olla vaja teha koroonavaktsiini

«Ma arvan, et peame tõenäoliselt uuesti vaktsineerima, sest me ei tea nende vaktsiinide kaitse pikkust,» ütles Hancock. «Me ei tea, kui sageli see juhtub, kuid see võib juhtuda iga kuue kuu tagant, võib-olla igal aastal.»

Ta hoiatas ka, et haiglas viibivate inimeste arv ei pruugi pärast vaktsiini kasutuselevõttu langeda noorte täiskasvanute tõttu nii kiiresti kui suremus. «Põhjus on see, et veidi nooremad inimesed veedavad haiglas kauem aega, sageli seetõttu, et nad jäävad ellu, kui mõni väga vana ja nõrk inimene ei pruugi kauaks ellu jääda.»