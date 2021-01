VIDEO ⟩ Arsti reaktsioon vaktsiinivastase julgele väitele levib internetis kulutulena

Doktor Eric Burnett, kelle meditsiinilise sisuga videod on TikTokis äärmiselt populaarsed, saab vandenõuteoreetikutelt tihti antagonistlikke sõnumeid, mis kahtlevad vaktsiinide tõhususes.

Ühele neist otsustas ta vastata, sest vaktsiinivastane väitis, et arstiks olemine ei tähenda, et vaktsiinist rohkem tead, kui mõni teine.

«Noh, ma ei tahaks seda sulle öelda, aga tean küll! Olen üle kümne aasta oma elust pühendanud meditsiini ja teaduse uurimisele. Ma olen väsinud teesklemast, et kõigi inimeste arvamused vaktsiini ja pandeemia osas on võrdsed, sest see pole nii,» ütles dr Barnett alustuseks.