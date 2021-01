Tervise lühiuudised

Suured haiguspuhangud võivad jätkuda veel aasta

Geneetika võib mõjutada vere suhkrusisaldust

Uurides rohkem kui 150 000 eurooplast, tuvastasid teadlased mitu geenivarianti, mis mõjutavad tühja kõhuga võetud vere suhkru- ja insuliinisisaldust meestel ja naistel erinevalt. Näiteks leiti, et geenivariant, mida on varem seostatud skisofreenia, polüskleroosi (ehk sclerosis multiplex’i) ja rinnavähiga, mõjutab ka tühja kõhuga võetud vere suhkrusisaldust. «Sellised geneetilised seosed annavad ka seletuse, miks teatud haiguste koos­esinemise tõenäosus on suurem, näiteks rinnavähki haigestunud inimestel on suurem risk haigestuda teist tüüpi diabeeti,» lausus Mägi. PM

Koroonaga tuleks haiglasse pöörduda varem

Inimesed pöörduvad haiglasse ­liiga hilja, ütles Tartu Ülikooli kliinikumi sisekliiniku nakkusosakonna juhataja Anne Kallaste. «Covid-19 ohtlik eripära on see, et suure ­hapnikupuudusega haige ei kaeba suurt midagi. See oli ka meile esialgu üsna harjumatu, kuidas patsient selliste halbade näitajate korral midagi ei kaeba,» selgitas Kallaste. Tema sõnul on tähtis ära tunda hetk, millal koduse ravi meetoditega enam hakkama ei saa. «Alarmeeriv on näiteks see, kui kõrge palavik kestab noorematel inimestel üle viie päeva ja eakamatel üle kolme päeva või juba taandunud palavik tekib taas.» Novaator/PM