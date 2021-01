Haigekassal pole tuhandete haiguslehtede eest maksmiseks inimeste andmeid

Hüvitist 2021. aastal avatud töövõimetuslehtede eest arvutatakse 2020. aasta sotsiaalmaksuga maksustatud tulu alusel, mille andmed edastab haigekassale maksu- ja tolliamet. Kuna detsembri TDS esitamise tähtaeg on 11. jaanuar, siis peaksid mullused maksuandmed laekuma haigekassale eeldatavasti jaanuari keskel.

Haigekassa maksab juhul, kui maksuandmed on olemas ja vajalikud dokumendid täidetud, hüvitise välja mõne tööpäeva jooksul, lubas haigekassa ravikindlustuse osakonna juhataja Avely Raid-Lelov ja palus inimestel kannatust.

Kuigi haigekassa ootab veel 2021 alanud töövõimetushüvitiste maksmiseks vajalikke andmeid, on neil ootel üle 5000 inimese haigushüvitise raha, sest pole kontonumbrit, millele raha kanda. Oluline on teada, et haigekassa makstavad rahalised hüvitised aeguvad kolme aasta jooksul.