Kas kasutusel olevad elusvaktsiinid võiksid kaitsta ka Covid-19 eest?

Oluline on, et kirjeldatud kaasasündinud immuunsust aktiveeriv toime on omane vaid elusvaktsiinidele. Ei ole kindlaid andmeid, kui kaua kestab elusvaktsiini manustamisest tekkinud immuunsüsteemi aktiveerumine, võimalik, et ka mitu aastat. Elusvaktsiinid modifitseerivad kaasasündinud immuunrakke, mis viib tsütokiinide produktsiooni suurenemisele, BCG-vaktsiini toimel on leitud ka granulopoeesi aktiveerumine. Kirjeldatud muutused elusvaktsiini mõjul «treenivad» organismi immuunsüsteemi vastu astuma organismi sattunud haigustekitajate invasioonile.