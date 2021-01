Haiglad terves maailmas on Covid-19 tõttu ülekoormatud.

WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus andis esmaspäeval hoiatuse kogu maailmas ilmnevate uute Covid-19 hagustüvede kohta. Ta märkis, et tervishoiusüsteemid töötavad niigi ülekoormuse all, kuid uued viirustüved võivad haiglate toimimise kriitilise piirini viia.