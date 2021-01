Kuiv ja halva kvaliteediga õhk paneb tervise proovile

Õhukvaliteedile tuleb erilist tähelepanu pöörata allergikutel, kelle organismile mõjuvad halvasti nii liialt kuiv kui ka niiske õhk. Näiteks liiga soe ja niiske keskkond on soodus pinnas tolmulestadele, mis on lisaks lemmiklooma karvadele üks sagedasemaid ülitundlikkuse põhjustajaid. Allergiahaiguste teket ei ole võimalik vältida, sest üks olulisemaid riskitegureid nende kujunemisel on geneetiline eelsoodumus. Kui allergia on juba tekkinud, siis hea ravitulemuse eelduseks on allergeenikontakti vältimine.

Õhukvaliteedist rääkides ei saa üle ega ümber ventilatsioonist, mis tagab regulaarse õhu liikumise ruumis, toob tuppa värsket õhku ning viib välja süsihappegaasi. Ventilatsiooniseadmed on hetkel eriti päevakorras just koroona tõttu. Mitmete hiljutiste uuringute kohaselt on ventilatsiooni puudumisel viirusosakeste kontsentratsioon õhus erakordselt suur. Seetõttu on koduses keskkonnas väga oluline ventilatsiooni olemasolu, samuti on oluline lasta ekspertidel seda vähemalt kord aastas kontrollida, kas ventilatsioonilõõrid on puhtad ning kas õhk toas liigub õiges suunas.