UURING ⟩ Teadlased avastasid, kuidas koroonaviirus takistab immuunvastuse teket

Need erinevused pakuvad võimalikke selgitusi selle kohta, miks eakatel ja ainevahetushäiretega inimestel on raskem Covid-19-ga võidelda, vahendab Medical Xpress .

Teadusajakirja Nature väljaandes Scientific Reports avaldatud uuring laiendab hiljutisi järeldusi, et Covid-19 summutab keha kaasasündinud põletikulise reaktsiooni, tehes seda nii, et juhib mitokondrite geenid nende tavapärasest funktsioonist kõrvale.

Peamine leidude hulgas on see, et SARS-CoV-2 vähendab ainulaadselt mitokondriaalsete valkude rühma, mida nimetatakse «kompleksiks üks», mida kodeerib tuuma DNA. On võimalik, et see efekt «vaigistab» raku ainevahetust ja reaktiivsete hapnikuliikide teket, mis õigesti toimides tekitavad põletikulise reaktsiooni, mis võib viiruse tappa.