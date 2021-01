Koroonavaktsiiniga saavutatu võib viia suure läbimurdeni vähiravis

Tavalised vaktsiinid on enamasti inaktiveeritud või nõrgenenud viiruseg, mis kehasse süstituna iimmuunvastust stimuleerivad. Kuid selliste vaktsiinide valmistamiseks on vaja palju erinevaid kemikaale ning rakukultuure. See on üks pikk protsess, kirjutab Bloomberg. mRNA vaktsiinidega neid probleeme ei kaasne.