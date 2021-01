COVID-19 TAGAJÄRJED ⟩ Viirusele ema kaotanud 25-aastane naine plaanib oma õed-vennad lapsendada

USAs Phoenixis elanud ning kohalikus supermarketis töötanud Mayra Millani suri koroonaviirusega vahetult enne jõule. Tema vanim tütar Vanessa usub, et just tööl olles tema ema haigusega nakatuski.

Mayra oli enne Covid-19ga nakatumist täiesti terve naine, kuid 1. detsembril oli tema tütar Vanessa sunnitud emale kiirabi kutsuma. See oli ühtlasi ka viimane päev, kui Mayra kuus last oma emaga rääkida said, sest haiglasse jõudes ühendati naine koheselt hingamisaparaadi külge, kirjutab The Sun.