11. jaanuaril Nature teadusajakirjas avaldatud uuringus näitasid teadlased, et Covid-19 kopsupõletik on erinev.

Selle asemel, et kiiresti nakatada suuri kopsupiirkondi, seab koroonaviirus end sisse mitmes väiksemas kopsuosas. Seejärel kaaperdab see kopsude enda immuunrakud ja kasutab neid mitme päeva või isegi nädala jooksul kopsu levimiseks. Kui infektsioon liigub aeglaselt üle kopsu, jätab see kahjustuse ja ajendab palaviku püsimist ning neerude, aju, südame ja muude elundite kahjustusi.