Teadlased avaldasid prognoosi, milliseks kujuneb koroonaviiruse lõppmäng

Neli koroonaviirust, mis tekitavad tavalist külmetushaigust, on inimeste hulgas juba pikka aega ringelnud ja peaaegu kõik on nakatunud noorelt, ütleb Medical Xpressis järeldoktor Jennie Lavine, teadustöö peamine autor. Loomulik nakkus lapsepõlves annab immuunsuse, mis kaitseb inimesi hilisemas elus raskete haiguste eest, kuid see ei takista perioodilist reinfektsiooni, lisab Lavine. «Reinfektsioon on võimalik ühe aasta jooksul, kuid isegi kui see juhtub, on sümptomid kerged ja viirus eemaldub kehast kiiremini,» sõnab ta.