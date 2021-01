Need viis nippi aitavad edukalt suitsetamisest loobuda

Selleks, et suitsetamisega hüvasti jätmiseks ikka piisavalt motivatsiooni jaguks, peab sul halva harjumuse maha jätmiseks veenev põhjus olema. Selleks võib olla näiteks see, et mitte suitsetades hoiad oma pereliikmete tervist või hoopis see, et mittesuitsetajad vananevad aeglasemalt.